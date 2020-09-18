Представлены мониторы Philips 242E1GAJ и 272E1GAJ

Компания MMD пополнила ассортимент мониторов Philips новым семейством E Line, которое состоит из моделей Philips 242E1GAJ и Philips 272E1GAJ. Новинки характеризуются 23,8 и 27-дюймовыми VA-панелями с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика MPRT 1 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium для плавного игрового процесса, яркостью 350 кд/м2, 3500:1 и 4000:1, 3-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами DisplayPort и HDMI, технологиями Flicker-Free и LowBlue для заботы о глазах. Ориентировочная цена мониторов составляет 15 881 и 19 430 рублей.