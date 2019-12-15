Представлены настенные часы Citizen Smart Clock с интерфейсом Bluetooth

Сегодня на рынке были анонсированы настенные часы Citizen Smart Clock, которые стоят $80 (с металлической рамкой). Часы с деревянной рамкой вокруг циферблата будут стоить $90.

Они оснащены интерфейсом Bluetooth, а также голосовым помощником Amazon Alexa. Возможен вариант совместной работы с устройством Echo. В часах доступна функция таймер (возможно установить несколько таймеров). Работу часов выполняют четыре элемента C, которых хватает примерно на год. Толщина часов составляет 6,4 см, а диаметр 30,5 см.