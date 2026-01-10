Представлены наушники ASUS ROG Cetra Open Wireless

Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью открытого типа ROG Cetra Open Wireless, которая основана на 14,2-мм драйверах с алмазоподобным углеродным (DLC) покрытием. Новинка также характеризуется мягкими силиконовыми заушниками со съёмным светоотражающим ремешком, физическими кнопками управления, функцией Phantom Bass для усиления низких частот, режимом Immersion Mode для снижения шума окружающей среды, возможностью подключения через Bluetooth или через адаптер ROG SpeedNova 2,4 ГГц с низкой задержкой, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX5, автономностью до 16 часов в режиме Bluetooth и поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 3 часа работы). Цена и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.