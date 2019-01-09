Представлены наушники Creative SXFI AIR C и SXFI Air

2019-01-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative SXFI AIR C; [83]
Creative Technology объявляет о запуске первых наушников серии Creative SXFI AIR. Это первые две модели со встроенной поддержкой технологии Super X-Fi, которая, как известно, способна полностью передать впечатления от дорогой многоканальной аудиосистемы с помощью пары наушников.

Совершенно новые впечатления от фильмов, музыки и игр благодаря наушникам серии Creative SXFI Air. Они полностью передадут кинематографичность звучания, избавляя от необходимости строить многоканальную систему. Более того, серия совместима с PS4, Nintendo Switch, Mac и ПК. Помимо технологии Super X-Fi, наушники могут похвастаться высококачественными неодимовыми драйверами диаметром 50 мм. SXFI AIR подключается по Bluetooth и USB к большинству устройств, например, к смартфонам, ПК, Mac, Nintendo Switch и PS4. С помощью фирменного мобильного приложения можно загружать различные пресеты и настройки прямо в память наушников.

Creative SXFI AIR C – это игровая USB гарнитура начального уровня, но с поддержкой технологии Super X-Fi. У неё нет поддержки Bluetooth, сенсорного управления и карт-ридера microSD.
  • Creative SXFI AIR C USB будут доступны в феврале 2019 по цене 10990 руб.
  • Creative SXFI AIR будут также доступны в феврале по цене 14990 руб.

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