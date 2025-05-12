Представлены наушники Edifier W820NB Triple Gold Edition

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью W820NB Triple Gold Edition, которая может похвастаться наличием активной системы охлаждения с эффективностью до 49 дБ. Новинка также характеризуется 40-мм композитными драйверами с титановым покрытием, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 40 кГц, поддержкой аудио высокого разрешения Hi-Res Audio, пятью звуковыми эффектами, автономностью до 83 часов, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит для 14 часов воспроизведения), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, а также расцветками Dune White, Moonlight Blue и Smoky Pink. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент в 50 долларов.

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