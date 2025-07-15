Представлены наушники HONOR Earbuds A Pro

Компания HONOR объявила о выпуске доступных беспроводных наушников Earbuds A Pro, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 12,4-миллиметровыми динамическими драйверами, активной системой шумоподавления глубиной до 49 дБ, шумоподавлением во время телефонных звонков на базе искусственного интеллекта, поддержкой пространственного звучания, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, автономностью до 9 часов и до 42 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут заряда хватит на 3 часа работы), а также белой, фиолетовой и зелёной расцветками. Дата выхода глобальной версии пока не раскрывается.

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