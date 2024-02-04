Представлены наушники Huawei FreeBuds 4E 2024

Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds 4E 2024, которая оценена в 100 долларов на родном китайском рынке. Новинка характеризуется 14,3-мм динамическими драйверами, системой активного шумоподавления 2.0, тремя микрофонами с экологическим шумоподавлением (ENC), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, массой одного наушника 4,1 грамма, временем автономной работы до 26 часов воспроизведения с отключенным шумоподавлением (с зарядным кейсом) и до 17 часов с включенным шумоподавлением, 4 и 2,5 часа соответственно без зарядки, временем полной зарядки 40 минут, а также белой и серебристой расцветками.

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