Представлены наушники LG xboom Buds Plus

Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями xbоom Buds Plus и xbоom Buds Lite, которые настроены музыкантом will.i.am. Новинки характеризуются графеновыми динамиками, системой активного шумоподавления (ANC), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой Multi-Point, Multi-Pairing, Google Fast Pair и Swift Pairing, системой адаптивного эквалайзера, тремя микрофонами для для лучшего качества телефонных звонков, антибактериальным зарядным футляром, автономностью до 10 часов или до 30 часов с учетом зарядного кейса. Buds Lite могут похвастаться временем автономной работы до 11,5 и до 35 часов соответственно. Цены и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.

