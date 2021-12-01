Представлены наушники Nothing Ear в черном цвете

Лондонский бренд Nothing от Карла Пея представила новую версию своих наушников Nothing Ear - черное издание. Предыдущая модель была с прозрачным корпусом, который позволял видеть внутренние части наушников. Легкие настоящие беспроводные наушники сохранили свой характерный прозрачный корпус, но при этом имеют новую дымчатую отделку и матовый черный цвет силиконовых вкладышей и внутреннего корпуса. Обладая до 34 часов воспроизведения, мощным драйвером диаметром 11,6 мм и лучшими характеристиками, включая активное шумоподавление, ограниченная серия черного уха Nothing за 99 фунтов стерлингов имеет тот же полный набор функций, что и предыдущая версия наушников.

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