AirPods получат новые жесты и режим засыпания

Судя по всему, Apple готовится представить новые функции для AirPods на конференции WWDC, которая стартует 9 июня. По данным источников, компания разрабатывает сразу несколько значимых улучшений. Например, функция жестов головой, уже доступная на AirPods Pro 2 и AirPods 4, теперь позволит не только отвечать на уведомления, но и управлять режимом разговоров. Пользователю больше не придётся нажимать на наушник или проводить по нему пальцем — достаточно будет одного кивка, чтобы завершить временное снижение громкости и вернуться к прежним настройкам. Кроме того, Apple добавит функцию дистанционного управления камерой — фото на iPhone или iPad можно будет делать с помощью простого нажатия на ножку наушника.

Для тех, кто засыпает с музыкой, появится функция авто-паузы — она будет распознавать момент засыпания и останавливать воспроизведение без участия пользователя. Компания также готовит студийный режим для микрофона AirPods — адаптацию уже представленного ранее Audio Mix. Эта функция использует машинное обучение для разделения речи и фонового шума, предлагая различные звуковые профили в зависимости от ситуации. Ещё одно важное нововведение касается использования AirPods в образовательной среде — Apple работает над тем, чтобы процесс подключения наушников к iPad был максимально простым и быстрым — особенно в тех случаях, когда планшет используется несколькими людьми, например в классе. Интересно будет на всё это посмотреть.
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