AirPods получат новые жесты и режим засыпания

Для тех, кто засыпает с музыкой, появится функция авто-паузы — она будет распознавать момент засыпания и останавливать воспроизведение без участия пользователя. Компания также готовит студийный режим для микрофона AirPods — адаптацию уже представленного ранее Audio Mix. Эта функция использует машинное обучение для разделения речи и фонового шума, предлагая различные звуковые профили в зависимости от ситуации. Ещё одно важное нововведение касается использования AirPods в образовательной среде — Apple работает над тем, чтобы процесс подключения наушников к iPad был максимально простым и быстрым — особенно в тех случаях, когда планшет используется несколькими людьми, например в классе. Интересно будет на всё это посмотреть.