Беспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFI

Беспроводные наушники Creative Zen Hybrid SXFI поддерживают технологию пространственной голографии, оживляя звучание и расширяя звуковую сцену. Поддерживает активное гибридное активное шумоподавление, оснащены пятью встроенными микрофонами, использующие Bluetooth 5.3 и обеспечивающие до 70 часов автономной работы.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. На внутренней стороне перечислены поддерживаемые технологии и особенности исполнения. Внутри зафиксированы на пластиковой подложке. Комплект включает тряпичный чехол-сумку, аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлены в нескольких вариантах расцветки. Помимо изучаемых нами в черном, есть интересный в белом. Внешний вид у гарнитуры строгий.

Основной материал прочный пластик. Внешние поверхности преимущественно матовые. Механизм крепления чашек позволяет поворачивать их на 90 градусов, а оголовье дает возможность складывания, уменьшая общие габариты и упрощая переноску. Плюс производитель укомплектовал тряпичным чехлом для безопасного хранения.

Оголовье широкое. Его основная часть обтянута экокожей с мягким наполнителем внутри. Доступна возможность изменения длины, направляющие длиной 29 мм. На внешней стороне насечки, которые улучшают фиксирование выбранной длины.

Чашки расположены ассиметрично относительно центральной оси, за счет этого улучшается прилегание к ушам. Сами они овальной формы.

Установлены 40 мм неодимовые динамики. Амбушюры из мягкой экокожи с пенным наполнителем внутри. Помимо микрофонов, отвечающих за передачу голоса есть и те которые в Creative Zen Hybrid SXFI обеспечивают работу активной системы шумоподавления ANC.

На нижнем торце разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. С противоположной аудиоразъем, кнопка включения, регулятор громкости. Отдельные кнопки ANC и SXFI.

На верхней грани чашек есть отверстия, отвечающие за компенсацию давления и уменьшения нагрузки при воспроизведении на высоком уровне громкости.

Софт

Рекомендуется установка софта от Creative, отвечающего за детальные настройки и персонализацию звучания. Эта программа объединяет и другую акустику этого производителя.

Так здесь идет управление технологией активного шумоподавления. С выбором режимов работы.

Эквалайзер с детальными настройками и профилями под наиболее популярные игры. Ручные настройки.

Включение низких задержек для игрового режима. Проведение обновления прошивки, изменение имени.

Тесты

Проводится сканирование уха и головы для создания индивидуального профиля SXFI.Creative Zen Hybrid SXFI для соединения используют Bluetooth 5.3, поддерживают AAC и SBC. Тесты проводили с настольным ПК, смартфоном и планшетом. Доступна возможность одновременного подключения к двум устройством, как пример играете на ПК, поступает звонок на телефон и отвечаете с этих наушников. Стабильное соединение на расстоянии до 15 метров. Для игр можно включить режим с низкими задержками, с ним за счет дополнительного сжатия сокращаются задержки в передаче. Это актуально для сетевых шутеров и игр требующих быстрой реакции.

Наушники обеспечивают как пассивную звукоизоляцию за счет плотного обхвата ушной раковины, так и активную с индивидуальной настройкой. Работает технология отлично в них, никакого постороннего шума. Можно сосредоточиться на происходящем на экране или не отвлекаться от любимых композиций в общественном транспорте.

Технология SXFI в этой гарнитуре уже четвертого поколения. Она дает пространственное звучание и улучшенный эффект объема. Наиболее хорошо это заметно во время спецэффектов в фильмах или в играх. Есть ощущение что в каждой из них по несколько динамиков.

Воспроизводимая звуковая сцена понравилась. Выраженные средние частоты, мягкие басы не перекрывают общую композиции, чистые верхние частоты. В полной мере позволят насладиться звучанием композиций различного жанра.

Итоги

Встроенного аккумулятора хватало в среднем на неделю работы в режиме «дом-работа-дом». Это около 40-60 часов работы в зависимости от громкости и использования системы шумоподавления.Creative Zen Hybrid SXFI – добротные беспроводные наушники на каждый день с выверенной эргономикой и складываемой конструкцией, длительным временем автономной работы, высоким качество звука, активным шумоподавлением и SXFI, поддержкой быстрой активации голосового помощника, комплектной сумкой-чехлом, чистой передачей голоса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".