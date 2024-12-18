Беспроводные наушники с SXFI и ANC. Обзор Creative Zen Hybrid SXFI

Основной материал прочный пластик. Внешние поверхности преимущественно матовые. Механизм крепления чашек позволяет поворачивать их на 90 градусов, а оголовье дает возможность складывания, уменьшая общие габариты и упрощая переноску. Плюс производитель укомплектовал тряпичным чехлом для безопасного хранения.
Оголовье широкое. Его основная часть обтянута экокожей с мягким наполнителем внутри. Доступна возможность изменения длины, направляющие длиной 29 мм. На внешней стороне насечки, которые улучшают фиксирование выбранной длины.
Чашки расположены ассиметрично относительно центральной оси, за счет этого улучшается прилегание к ушам. Сами они овальной формы.
Установлены 40 мм неодимовые динамики. Амбушюры из мягкой экокожи с пенным наполнителем внутри. Помимо микрофонов, отвечающих за передачу голоса есть и те которые в Creative Zen Hybrid SXFI обеспечивают работу активной системы шумоподавления ANC.
На нижнем торце разъем USB-C, используемый для проведения зарядки. С противоположной аудиоразъем, кнопка включения, регулятор громкости. Отдельные кнопки ANC и SXFI.
На верхней грани чашек есть отверстия, отвечающие за компенсацию давления и уменьшения нагрузки при воспроизведении на высоком уровне громкости.
Так здесь идет управление технологией активного шумоподавления. С выбором режимов работы.
Эквалайзер с детальными настройками и профилями под наиболее популярные игры. Ручные настройки.
Включение низких задержек для игрового режима. Проведение обновления прошивки, изменение имени.
Проводится сканирование уха и головы для создания индивидуального профиля SXFI.
Наушники обеспечивают как пассивную звукоизоляцию за счет плотного обхвата ушной раковины, так и активную с индивидуальной настройкой. Работает технология отлично в них, никакого постороннего шума. Можно сосредоточиться на происходящем на экране или не отвлекаться от любимых композиций в общественном транспорте.
Технология SXFI в этой гарнитуре уже четвертого поколения. Она дает пространственное звучание и улучшенный эффект объема. Наиболее хорошо это заметно во время спецэффектов в фильмах или в играх. Есть ощущение что в каждой из них по несколько динамиков.
Воспроизводимая звуковая сцена понравилась. Выраженные средние частоты, мягкие басы не перекрывают общую композиции, чистые верхние частоты. В полной мере позволят насладиться звучанием композиций различного жанра.
Встроенного аккумулятора хватало в среднем на неделю работы в режиме «дом-работа-дом». Это около 40-60 часов работы в зависимости от громкости и использования системы шумоподавления.