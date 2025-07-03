Наушники Realme Buds Air7 появились в российской продаже

Компания Realme выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Buds Air7, которые доступны в черной, темно-серой, серебряной и фиолетовой расцветках по цене в 5 тысяч рублей. Напомним, что в оснащение новинки входит 12,4-мм динамический драйвер с титановой диафрагмой и магнитом N52, медная катушка SHTW, поддержка кодека LHDC 5.0 с сертификатом Hi-Res Audio (96 кГц, 1000 кбит/с) и Dynamic Audio и 360° Spatial Audio, система шумоподавления Smart ANC с эффективностью 52 дБ, по три микрофона, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержка Dual-device Connection 2.0, Google Fast Pair и Swift Pair, игровой режим с задержкой 45 мс, автономность до 13 часов или до 52 часов с учетом зарядного футляра, поддержка быстрой зарядки и защита от влаги в соответствии со степенью IP55.