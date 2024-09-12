Игровые наушники для консоли и ПК. Обзор SVEN AP-G886MV

Рассмотрим игровую гарнитуру SVEN AP-G886MV с проводным подключением. Эта модель совместима с консолями, медиапроигрывателями, а также компьютером. Пассивная звукоизоляция, тканевая оплетка и высокое качество звука.

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным для бренда оформлением. Комплект включает переходник на раздельные аудиоразъемы, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена конструкция гарнитуры из пластика с внешним софт-тач покрытием. Оно приятно тактильно, но со временем собирает следы пальцев.

У нее сложная геометрия чашек. По центру стилизация под двигатель реактора и его удерживает рамка со стилизованной решеткой. Для этого сегмента выглядит хорошо.

В левой чашке складываемая ножка микрофона. В собранном состоянии он не мешается и всегда находится в пределах быстрого доступа в тех сценариях когда есть в нем необходимость.

Чашки большие, уши обхватывают уши полностью и за счет этого обеспечивающие хороший уровень пассивной звукоизоляции. Амбушюры из экокожи, мягкие.

Оголовье у нее широкое. С внутри вставка с наполнителем, обтянутая красной экокожей. Направляющие, отвечающие за изменение длины, выполнены из металла.

Регулятор громкости и тумблер микрофона перенесены на пульт ДУ. Кабель с тканевой оплеткой длина 1.2 метра. В комплекте есть адаптер для подключения к компьютеру длиной 1 метр и с раздельными аудиоканалами.

Тесты

Основной штекер у SVEN AP-G886MV четырехпиновый 3.5 мм джек, его можно подключать к геймпаду или портативным консолям, а также смартфонам и планшетам. Для компьютера и ноутбуков есть удлинитель с трехпиновыми. В итоге получаем универсальный вариант с простым подключением.

Оснащена гарнитура 40 мм динамиком с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Звук ровный, без акцентирования низких частот, середина не смазана. Подходят для игр, просмотра фильмов и музыки. Во время тестирования они чаще всего использовались с геймпадом DualSense от PlayStation 5.

Микрофон при этом позволил общаться с командой во время прохождения WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2. Голос передавал он без искажений.

Итоги

SVEN AP-G886MV – игровая гарнитура с универсальным подключением для консолей и ПК с доступным ценником.
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