Представлена игровая гарнитура SteelSeries Arctis Nova 3X Wireless

Компания SteelSeries объявила о выпуске беспроводных игровых гарнитур Arctis Nova 3X Wireless и Nova 3P Wireless, которые получили 40-мм неодимовые динамики с охватом частот от 20 Гц до 20000 Гц и сопротивлением 36 Ом. Новинки также характеризуются возможностью подключения через адаптер USB-C с беспроводной связью 2,4 ГГц и посредством беспроводного соединения Bluetooth 5.3, поддержкой 360-градусного пространственного звука Spatial Audio, съёмным двунаправленным микрофоном ClearCast Gen 2.X с шумоподавлением, массой 260 граммов, регулируемыми по высоте дужками, фирменным мобильным приложением с 200 звуковыми игровыми пресетами от звукорежиссёров, киберспортсменов и разработчиков игр, автономностью до 40 часов и поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 9 часов работы). Наушники оценены на американском рынке в 110 долларов.

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