Представлены недорогие часы Honor Choice Watch

Компания Honor выпустила в Индии умные часы Honor Choice Watch, которые оценены на местном рынке в 78 долларов. Старт продаж намечен на 24 февраля. Новинка характеризуется корпусом массой 28,3 грамма, 1,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутым 2,5D-стеклом, разрешение 410:502 пикселя и яркостью 550 нит, монитором сердечного ритма, датчиком для измерения SpO2 (уровень насыщения крови кислородом), мониторингом качества сна и уровня стресса, более чем 120 режимами тренировок, динамиком и микрофоном, адаптером беспроводной связи Bluetooth, модулем GPS, автономностью до 12 дней, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, а также черной и белой расцветками.

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