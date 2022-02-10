Представлены недорогие хромбуки CTL PX14

Компания CTL пополнила ассортимент ноутбуков моделями Chromebook PX14-E и PX14-EX, работающих под управлением Chrome OS. Первая получила 14-дюймовый экран с разрешением 1366:768 пикселей, двухъядерный чип Intel Celeron N4500 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержку Intel AX201 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, два интерфейса USB 3.1 Gen1 Type-C и один USB 3.1 Gen1 Type-A, веб-камеру с разрешением HD и 2-Вт стереофонические динамики.

Модель Chromebook PX14-EX отличается Full HD-разрешением дисплея, четырехъядерным процессором Intel Celeron N5100 с частотой до 2,8 ГГц и 8 ГБ ОЗУ. Хромбуки появятся в продаже в апреле этого года по цене в 300 и 370 долларов соответственно.