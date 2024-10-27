Представлены недорогие смарт-часы Lenovo Watch

Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов доступной моделью Watch, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 70 долларов. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек (плотность 326 PPI), поддержкой режима всегда включенного дисплея и защитным стеклом Panda Glass, металлическим корпусом, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, мониторингом частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, отслеживанием качества сна и уровня стресса, 70 спортивными режимами, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 для сопряжения со смартфоном, автономностью до 12 дней в экономном режиме и до 8 дней в стандартном, а также серой и черной расцветками.

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