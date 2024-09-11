Представлены недорогие телевизоры Realme TechLife Cinesonic

Компания Realme пополнила ассортимент телевизоров серией TechLife Cinesonic, которая состоит из моделей с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Версии на 43 и 50 дюймов оснастили только LED-панелями, а 55- и 65-дюймовые варианты могут быть основаны еще и на матрицах с технологией QLED. Все телевизоры характеризуются разрешением 4K UHD, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision, 40-Вт стереодинамиками с технологией Total Sonic от DBX, 4-ядерной платформой от MediaTek, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в 240, 320, 370 и 475 долларов для LED-моделей, а также 380 и 500 долларов для QLED.

Представлен телевизор Haier M95E…
Компания Haier выпустила на индийский рынок телевизоры серии Haier M95E, в которую вошли модели с диагона…
Лазерный проектор Sony Bravia Projector 9 оценили в $32000 …
Компания Sony пополнила ассортимент лазерных проекторов моделями Bravia Projector 8 и Projector 9, которы…
TCL представила новый телевизор C765 с поддержкой 144 Гц…
Два дня назад компания TCL, один из крупнейших производителей электроники, бытовой техники и телевизоров …
Представлен 120-Гц телевизор Hisense A85N…
Компания Hisense представила телевизоры серии A85N, в которую вошли модели с диагональю 55 и 65 дюймов. Н…
Представлены телевизоры Redmi A Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi A Pro, в которую вошли модели с диагональю…
65-дюймовый телевизор Acerpure оценен в $600…
Принадлежащая Acer компания Acerpure представила на индийском рынке телевизоры Acerpure Aspire и Swift. В…
85-дюймовый телевизор Hisense Vidda AI TV X Min оценен в 770…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Vidda AI TV X Mini, которая состоит из моделей …
Бюджетный телевизор Xiaomi TV A 32 2025 вышел в Европе…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров доступной моделью Xiaomi TV A 32 2025, котора…
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor