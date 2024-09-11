Представлены недорогие телевизоры Realme TechLife Cinesonic

Компания Realme пополнила ассортимент телевизоров серией TechLife Cinesonic, которая состоит из моделей с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Версии на 43 и 50 дюймов оснастили только LED-панелями, а 55- и 65-дюймовые варианты могут быть основаны еще и на матрицах с технологией QLED. Все телевизоры характеризуются разрешением 4K UHD, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологий HDR10 и Dolby Vision, 40-Вт стереодинамиками с технологией Total Sonic от DBX, 4-ядерной платформой от MediaTek, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, тремя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, а также предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены на дебютном индийском рынке в 240, 320, 370 и 475 долларов для LED-моделей, а также 380 и 500 долларов для QLED.