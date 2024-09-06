Представлены недорогие телевизоры Samsung Crystal 4K Dynamic 2024

Компания Samsung объявила о выпуске телевизоров серии Crystal 4K Dynamic 2024, в которую вошли модели с диагональю 43 и 55 дюймов. Новинки оценены на дебютном индийском рынке в 500 и 715 долларов соответственно. Телевизоры характеризуются панелью с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K Ultra HD), фирменной платформой Crystal Processor 4K, возможностью 4K Upscaling для улучшения качества контента до разрешения 4K, технологией Dynamic Crystal Color для реалистичной цветопередачи, поддержкой HDR 10+, 20-Вт акустической системой с поддержкой Q-Symphony, OTS Lite и Adaptive Sound, предустановленной фирменной прошивкой Tizen Smart TV, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB-A, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5.0 и Bluetooth 5.2, а также портами Ethernet, HDMI eARC/ARC и Anynet+ (HDMI-CEC).