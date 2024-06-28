Представлены недорогие телевизоры TCL QLED C61B

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой QLED C61B, которая состоит из моделей с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Главной особенностью новинок стала технология QLED Pro, которая, как утверждает производитель, сохраняет изображение неизменным до 100 тысяч часов.

Телевизоры также характеризуются разрешением 4K, 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой MEMC, частотой обновления 60 Гц в версиях на 43 и 50 дюймов и 120 Гц для старших моделей, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, платформой AiPQ Pro, поддержкой технологий HDR10+ и T-Screen Pro для лучшей контрастности и широких углов обзора, операционной системой Google TV, поддержкой голосового управления, 30-Вт или 35-Вт акустической системой с 2.1-канальным сабвуфером Onkyo с DTS Virtual X и Dolby Atmos, игровым режимом с технологиями Dolby Vision, HLG и HDR10+, адаптерами Bluetooth v5.0 и Wi-Fi 5, тремя интерфейсами HDMI и одним USB. Цена младшей модели составляет 395 долларов, а старшей – 870 долларов.
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