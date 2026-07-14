Представлены необычные умные часы для детей Redmi Kids Watch Pro

Компания Xiaomi представила новые детские умные часы под названием Redmi Kids Watch Pro. Эти часы получили восьмиугольный дисплей и необычную конструкцию с двумя камерами. Одна 5-мегапиксельная камера расположена над экраном, а вторая находится на тыльной стороне в откидном модуле. Благодаря этому ребёнок может использовать часы как для видеозвонков и селфи, так и для съёмки окружающей обстановки. Устройство оснащено функциями мониторинга здоровья, включая измерение частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Также предусмотрены 18 спортивных режимов и 5 программ оценки физической активности.

Одной из наиболее интересных функций стала система предупреждения о приближении к воде — если ребёнок окажется рядом с озером, рекой или бассейном, родители автоматически получат соответствующее уведомление. Особое внимание Xiaomi уделила возможностям отслеживания местоположения. Даже после полного выключения часов устройство продолжает передавать координаты примерно в течение 5 дней. Это стало возможным благодаря двухъядерной архитектуре и фирменной сети поиска Xiaomi, которая использует расположенные поблизости устройства компании для ретрансляции сигнала. Кроме того, Redmi Kids Watch Pro поддерживают систему позиционирования третьего поколения на базе искусственного интеллекта. Она способна определять не только здание, в котором находится ребёнок, но и конкретный этаж, что крайне удобно в некоторых сценариях.
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