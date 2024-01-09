Представлены ноутбуки HP Spectre x360 16 2024

Компания HP выпустила ноутбуки Spectre x360 14 и Spectre x360 16 2024, которые в ближайшее время станут доступны для покупки по цене от 1500 и от 1600 долларов соответственно. Новинки оснастили OLED-экранами с разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 нит (Spectre x360 16 имеет бюджетную версию с IPS-дисплеем с разрешением QHD), чипом Intel Core Ultra 7 155H, опциональным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4050 у крупной модели, от 16 до 32 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5x-7467, от 512 ГБ до 1 ТБ на хранилище PCIe 4.0, 9-Мп веб-камерой, четырьмя динамиками, двумя портами Thunderbolt 4, одним разъемом USB-A, интерфейсом HDMI 2.1 у старшей модели, батареями ёмкостью 68 Втч или 83 Втч соответственно и поддержкой проводной зарядки до 65 Вт или 140 Вт.