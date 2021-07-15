Представлены ноутбуки Honor MagicBook 14/15 на AMD Ryzen 5000

Напомним, что ноутбуки оснащаются графическим адаптером NVIDIA GeForce MX450 GPU, ОЗУ DDR4, твердотельным накопителем PCIe NVMe, 14- и 15,6-дюймовыми IPS-экранами с разрешением Full HD, соотношением сторон 16:9, 100% охватом цветовой палитры sRGB и пиковой яркостью 300 кд/м2, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, портом USB 3.2 Gen 1 Type-C, одним интерфейсом HDMI и двумя USB 2.0 Type-A, 3,5 мм разъемом, выдвижной веб-камерой, дактилоскопом, предустановленной Windows 10, поддержкой многоэкранной совместной работы, аккумуляторами ёмкостью 56 и 42 Втч, а также поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.