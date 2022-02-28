Представлены ноутбуки Lenovo Legion Y9000P/Y7000P

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями Legion Y7000P и Legion Y9000P, которые основаны на чипах Intel Core двенадцатого поколения и дискретной графике RTX 30-й серии. Ноутбуки уже доступны для предзаказа, а старт розничных продаж запланирован на 10 марта.

Lenovo Legion Y7000P оснастили металлическим корпусом, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 300 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB и поддержкой Dolby Vision, процессорами Core i5-12500H или i7-12700H, графическими ускорителями RTX 3050 и RTX 3050 Ti, 16 ГБ ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe 4.0 на 512 ГБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, одним интерфейсом Thunderbolt 4, тремя портами USB-A, двумя разъемами USB-C, одним сетевым портом, интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм гнездом для наушников. Legion Y9000P отличается 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 500 кд/м2, 100% охватом гаммы sRGB, поддержкой Dolby Vision и сертификацией HDR400.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion Y9000P
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