Представлены новые игровые мониторы Samsung Odyssey

Компания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов Odyssey моделями 2021 года. Итак, монитор Odyssey G7 (G70A) оснастили 28-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью до 400 кд/м2, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, разъемами Display Port 1.4 и HDMI 2.1, а также концентратором USB 3.0.

27-дюймовая модель Odyssey G5 (G50A) характеризуется разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 350 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и технологии FreeSync Premium, а также интерфейсами Display Port 1.2 и HDMI 2.0.

Также сообщается о 24 и 27-дюймовым мониторах Odyssey G3 (G30A) с разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой FreeSync Premium, а также портами Display Port 1.2 и HDMI 1.4. Все мониторы характеризуются временем отклика 1 мс, углами обзора до 178 градусов, функцией Flicker Free и системой Black Equalizer. Новинки оценены в 840, 570, 280 и 240 долларов соответственно.

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