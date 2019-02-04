Представлены новые клавиатуры Cooler Master MK730 и CK530 формата Tenkeyless, которые относятся к механическому типу. Новинки лишены блока цифровых кнопок в правой части. Модель MK730 наделена переключателями Cherry MX (Blue, Brown или Red), а CK530 — переключателями Gateron (Blue, Brown или Red), а также MK730 получила съемный упор для рук. Частота опроса достигает 1000 Гц. Устройства могут похвастаться наличием многоцветной RGB-подсветки с поддержкой большого количества различных эффектов. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. Стоимость клавиатур MK730 и CK530 составляет 120 и 70 долларов.