Представлены новые клавиатуры Cooler Master MK730 и CK530

2019-02-04, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Cooler Master MK730 и CK530; [79]
Представлены новые клавиатуры Cooler Master MK730 и CK530 формата Tenkeyless, которые относятся к механическому типу. Новинки лишены блока цифровых кнопок в правой части. Модель MK730 наделена переключателями Cherry MX (Blue, Brown или Red), а CK530 — переключателями Gateron (Blue, Brown или Red), а также MK730 получила съемный упор для рук. Частота опроса достигает 1000 Гц. Устройства могут похвастаться наличием многоцветной RGB-подсветки с поддержкой большого количества различных эффектов. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. Стоимость клавиатур MK730 и CK530 составляет 120 и 70 долларов.


Комментарии:
Ипотека – какие подводные камни? ...
Ипотека – какие подводные камни? Согласитесь, среднестатистические жители, которые получают фиксированную заработную плату вряд ли могут с...
Обзор Harper HB-302. Беспроводные внутри...
Обзор Harper HB-302. Беспроводные внутриПродолжая изучение модельной линейки беспроводных наушников Harper, сегодня в центре внимания будут HB-30...
Высшее образование – дорого? ...
Высшее образование – дорого? Согласитесь, чтобы устроиться на действительно хорошую работу, для большинства работодателей, очень важно...
Представлена компактная 3D-карта ASUS TU...
Представлена компактная 3D-карта ASUS TUКомпания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью TUF GeForce RTX 2060 OC, которая ориентирована на р...
Беззеркальная камера Canon EOS RP обойде...
Беззеркальная камера Canon EOS RP обойдеЕще во время прошлогодней презентации полнокадровой беззеркальной камеры EOS R компания Canon заявляла о ...
Монитор ASUS VT229H обладает сенсорным у...
Монитор ASUS VT229H обладает сенсорным уКомпания ASUS подготовила к выпуску новый монитор VT229H с сенсорным управлением. Аппарат оснащен 21,5-д...
Стали известны характеристики флагмана H...
Стали известны характеристики флагмана HПоявились данные о готовящемся к выпуску флагмане под названием Huawei P30 Lite. Гаджет Huawei P30 Lite ...
11 000 рублей за смартфон от Highscreen ...
11 000 рублей за смартфон от Highscreen Современный рынок мобильных устройств развивается невероятными темпами, и практически каждый день мы може...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Harper HB-302. Беспроводные внутриканальные наушники для спортаОбзор Harper HB-302. Беспроводные внутриканальные наушники для спорта
Обзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/32GB. Бюджетный смартфон с NFCОбзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/32GB. Бюджетный смартфон с NFC
Обзор Digma S-14. Бюджетная портативная колонка Обзор Digma S-14. Бюджетная портативная колонка
Обзор ОКЛИК OK-12. Портативная беспроводная колонкаОбзор ОКЛИК OK-12. Портативная беспроводная колонка
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Nokia 5.1 PlusОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Nokia 5.1 Plus
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus C30...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus C30Если вы следите за рынком игровых проектов, то точно заметили растущую популярность VR-шлемов. Это действ...
Обзор Kingdom Hearts III. Игра с душой...
Обзор Kingdom Hearts III. Игра с душойИгра Kingdom Hearts III кардинально отличается от тех проектов, в которые вы играли ранее. Это вообще не ...
Предварительный обзор Lenovo Yoga Chrome...
Предварительный обзор Lenovo Yoga ChromeЕсли вы хоть немного разбираетесь в ноутбуках и следите за рынком электроники, то понимаете, что хромбуки...
Компания NEC рассказала о своих ключевых...
Компания NEC рассказала о своих ключевых30 января в Москве прошла пресс-конференция компании NEC, в рамках которой нам рассказали об общих тенден...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5...
Предварительный обзор DeepCool Matrexx 5Геймеры уже давно перестали смотреть на корпус как на просто платформу для сборки компьютера. Это лет дес...
Hisense на выставке CES 2019...
Hisense на выставке CES 201910 января 2019 г. в Лас-Вегасе компания Hisense®, ведущий производитель бытовой техники и партнер чемпион...
Предварительный обзор IO Data GigaCrysta...
Предварительный обзор IO Data GigaCrystaНужно понимать, что на текущий момент рынок игровых мониторов уже настолько развит, что говорить о каких-...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкор...
Обзор FlamingCore. Для ценителей хардкорБольшая часть современных игровых проектов для мобильных телефонов создается на основе копирования других...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtВ последнее время на рынке появилось очень много интересных игровых ноутбуков, каждый из которых может ва...
Обзор Google Play Книги. Читаем и развив...
Обзор Google Play Книги. Читаем и развивЯ большой фанат книг и читаю очень много. Это не только полезно для развития кругозора, но и позволяет уб...
Предварительный обзор HyperX Alloy Core ...
Предварительный обзор HyperX Alloy Core В последнее время механические клавиатуры стали пользоваться какой-то невероятной популярностью среди пол...
Обзор Hang Line. Необычный геймплей...
Обзор Hang Line. Необычный геймплейСтоит отметить, что за последнее время действительно необычных казуальных игр наблюдается крайне мало — р...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor