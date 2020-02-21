Представлены новые мини-ПК Gigabyte Brix

Компания Gigabyte пополнила ассортимент компактных компьютеров Brix новыми моделями BRi3H-10110, BRi5H-10210, BRi7H-10510 и BRi7H-10710, построенных на свежих процессорах Intel. Речь идет о чипах Core i3-10110U, Core i5-10210U, Core i7-10510U и Core i7-10710U. Новинки также характеризуются двумя слотами для модулей оперативной памяти, одним местом для 2,5-дюймового накопителя, пятью портами USB 3.2 Gen2, одним USB-C, двумя интерфейсами HDMI 2.0a, RJ45, RS232 и аудиоразъёмом. Габариты ПК равны 119,5:119,5:46,8 мм. Когда мини-компьютеры появятся в продаже и сколько они будут стоить, пока не уточняется.