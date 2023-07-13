Представлены новые ноутбуки HP Envy x360 15

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью HP Envy x360 15, которая может похвастаться откидывающейся на 360 градусов крышкой. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем, двумя динамиками фирмы Bang & Olufsen, сертификацией IMAX Enhanced с гарантией премиального качества звука и картинки, чипами Intel Core тринадцатого поколения или процессорами AMD Ryzen 7000, видеокартами Intel Iris Xe, AMD Radeon или NVIDIA GeForce RTX 3050, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe NVMe M.2 или PCIe Gen 4 NVMe вместимостью до 1 ТБ. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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