Представлены новые телевизоры Daiwa с операционной системой Cloud TV

Daiwa объявила о выпуске своих новых моделей смарт-телевизоров в Индии — 32-дюймового Daiwa D32SM9 и 39-дюймового Daiwa D40HDR9L. Компания также анонсировала два варианта этих смарт-телевизоров — Daiwa D32SM9A и Daiwa D40HDR9LA — с дополнительной поддержкой управления голосовым помощником. Линейка смарт-телевизоров работает на ОС Cloud TV и поставляется с предустановленными приложениями такими как Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Zee5 и SonyLiv и другими.

Все четыре модели Smart TV, выпущенные Daiwa, работают под управлением ОС Cloud TV на базе Android 9 Pie. Daiwa D32SM9 и D32SM9A оснащены 32-дюймовым HD-дисплеем (1366x768 пикселей) с технологией Quantum Luminit, а модели D40HDR9L и D40HDR9LA оснащены большим 39-дюймовым экраном с разрешением 1366x768 пикселей. Смарт-телевизоры работают на неизвестном четырехъядерном процессоре с четырьмя ядрами ARM Cortex A53 в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти. Daiwa D32SM9 и D32SM9A оснащены стереофоническими динамиками объемного звучания мощностью 20 Вт, а Daiwa D40HDR9L и D40HDR9LA поставляются с динамиками объемного звучания. Варианты подключения на всех четырех моделях включают два порта HDMI, два порта USB Type-A, а также Wi-Fi, Ethernet и оптический выход.