Представлены новые телевизоры Vu Masterpiece Glo QLED с безрамочным дисплеем 4K

Сегодня была представлена новая линейка телевизоров Vu Masterpiece Glo QLED класса люкс. Они доступны с 55-дюймовым, 65-дюймовым и 75-дюймовыми вариантами и предлагают частоту обновления 120 Гц.

Vu Masterpiece Glo QLED оснащен QLED-дисплеем 4K (3840x2160 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Модели телевизоров Vu Masterpiece Glo QLED имеют безрамочный дизайн с поддержкой 10-битного цвета, а также HDR10+, HLG и Dolby Vision IQ. Модели телевизоров Vu Masterpiece Glo QLED оснащены 4.1-канальными динамиками мощностью 100 Вт с 4 ведущими динамиками и сабвуфером. Smart TV поставляется с поддержкой Dolby Atmos. Все три модели телевизоров Vu Masterpiece Glo QLED оснащены неуказанным четырехъядерным процессором в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Серия смарт-телевизоров оснащена операционной системой Google Android TV и все три модели поставляются с Google Play, Google Assistant и Chromecast, а также с поддержкой Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play и Spotify. По данным компании, все три модели поставляются с поддержкой AMD FreeSync для уменьшения задержек и разрывов во время игр, а также с автоматическим режимом с малой задержкой (ALLM) и переменной частотой обновления (VRR) и поддержкой игр HDR.