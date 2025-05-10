Представлены новые ультратонкие телевизоры Hisense Vidda Wallpaper TV

Компания Hisense пополнила ассортимент ультратонких телевизоров Vidda Wallpaper новыми моделями с размерами 65, 75, 85 и 100 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются толщиной всего 29,9 мм, панелями с разрешением 4K, кадровой частотой 165 Гц или 300 Гц при разгоне, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией защиты глаз, 4-ядерным чипом Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, звуковой системой формата 2.0.2 с пиковой мощностью 120 Вт и поддержкой Dolby Atmos (в 65-дюймовом варианте используется 90-Вт акустика). Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 760, 970, 1245 и 2070 долларов соответственно.