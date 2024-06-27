Представлены новые умные часы OnePlus Watch 2 с eSIM

Компания OnePlus выпустила на китайский рынок новые умные часы под названием OnePlus Watch 2, которые оценены в эквивалент 245 долларов. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 466:466 точек и яркостью до 600 нит, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen1, чипом энергосбережения BES2700, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой 100 спортивных режимов, датчиками для отслеживания показателей здоровья и активности, поддержкой eSIM, модулями GPS и NFC, алюминиевым корпусом с водонепроницаемостью 5ATM, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, предустановленной прошивкой ColorOS Watch 6.0, аккумулятором ёмкостью 500 мАч, автономностью до 14 дней и поддержкой быстрой зарядки (60 минут).

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