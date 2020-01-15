Представлены новые видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming от MSI

Компания MSI представила две новые видеокарты Radeon RX 5600 XT, каждая из которых имеет две модификации. Итак, модели Radeon RX 5600 XT Mech и Mech OC отличаются лишь частотами GPU: 1130-1560 МГц против 1185-1600 МГц. Память новинок работает на частоте 12 ГГц. Также отметим систему охлаждения с четырьмя тепловыми трубками и двумя вентиляторами, термопрокладки на микросхемах памяти и подсистеме питания, восьмиконтактный разъём питания и длину в 231 мм.

Модели Radeon RX 5600 XT Gaming и Gaming X также отличаются лишь частотами 1185-1600 МГц и 1235-1620 МГц. За охлаждение здесь отвечает фирменный кулер Twin Frozr 7 с двумя массивными вентиляторами, крупным двухсекционным радиатором и пятью тепловыми трубками. Длина адаптера равна 297 мм, а масса – 1,4 кг. В корпусе видеокарта займет два слота расширения, а для работы ей понадобится подключение двух разъёмов питания (8+6).