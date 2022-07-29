Представлены обновленные бизнес-ноутбуки ASUS ExpertBook B5

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip с экранами диагональю 13,3 дюйма. Новинки основаны на процессорах Intel Alder Lake 12-поколения вплоть до Core i7 с интегрированным графическим адаптером Intel Iris Xe, до 40 ГБ оперативной памяти, поддержкой двух твердотельных накопителей до 2 ТБ в сумме и конфигурацией в массив RAID 0/1, вращающейся на 360 градусов крышкой в модели ExpertBook B5 Flip, возможностью взаимодействия с экраном посредством специального пера, поддержкой Wi-Fi 6E, дактилоскопическим сенсором, корпусом толщиной 16,9 мм, массой от 1,1 кг, временем автономной работы до 11 часов, опциональной панелью NumberPad 2.0 с цифровым блоком кнопок, интегрированным в тачпад, и прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD 810H.