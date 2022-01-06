Представлены обновленные ноутбуки Gigabyte Aorus 5, Aorus 15 и Aorus 17

Компания Gigabyte Technology представила обновленные игровые ноутбуки серии Aorus: Aorus 5, Aorus 15 и Aorus 17. Новинки характеризуются чипами Intel Alder Lake вплоть до 14-ядерного 20-поточного Core i7-12700H с тактовой частотой от 2,3 до 4,7 ГГц, ОЗУ DDR5-4800 в старших моделях, двумя твердотельными накопителями М.2, поддержкой Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также клавиатурой с подсветкой и аудиосистемой DTS Sound.

Aorus 5 получил 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920:1080 пикселей и кадровой частотой 144 или 240 Гц, видеокартой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3070 с 8 ГБ памяти и ОЗУ DDR4-3200. Aorus 15 характеризуется 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 360 Гц, а также с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой 165 Гц, графикой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти. Модель Aorus 17 отличается 17,3-дюймовой панелью с разрешением Full HD и кадровой частотой 360 Гц. Цена и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Gigabyte Aorus 5
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