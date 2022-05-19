Представлены обновленные ноутбуки HP Spectre x360

Компания HP представила обновленные 13,5- и 16-дюймовые ноутбуки HP Spectre x360, которые основаны на чипах Alder Lake-P и Alder Lake-H. Младшая модель оснащаются IPS-экраном с разрешением 1920:1280 пикселей или сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3000:2000 пикселей. Младшая модель характеризуется инфракрасной 5-Мп камерой, интерфейсами Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), USB 3.2 Gen 2 Type-A, аудиогнездом, слотом для карт памяти microSD, электронным пером HP Tilt Pen, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, дактилоскопом, зарядкой на 65 Вт и батареей ёмкостью 66 Втч.

Базовая версия с 10-ядерным Intel Core i5-1235U, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X-4266 и NVMe-накопителем PCIe 4.0 на 512 ГБ оценена в 1250 долларов. 16-дюймовая модель характеризуется чипами Alder Lake-H вплоть до 14-ядерного Core i7-12700H с тактовой частотой до 4,7 ГГц, опциональной графикой Intel Arc A370M, IPS-дисплеем с разрешением 3072:1920 пикселей или OLED-экраном с разрешением 3840:2400 пикселей, а также аккумулятором ёмкостью 83 Втч. Цена на нее стартует от 1650 долларов.