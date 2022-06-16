Представлены обновленные смарт-часы Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition

Производитель носимых устройств Huami представил обновленные смарт-часы Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition.

Напомним, что оригинальные Amazfit GTR 3 Pro дебютировали осенью 2021 года по цене 230 долларов. Новая же модель Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition поступит в продажу за 250 долларов.

Новые смарт-часы получили полностью плоский экран, без каких-либо закруглений, улучшен корпус и кнопки, а также кожаный ремешок.

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition предлагает 1,45-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480 x 480 пикселей, отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), защиту от воды (5ATM), GPS, до 12 дней автономной работы, встроенный микрофон и динамик. Устройство поддерживает беспроводное подключение Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Пользователям доступно до 150 спортивных режимов и более 180 циферблатов.