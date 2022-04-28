Представлены обновленные телевизоры Huawei Smart Screen SE

Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров новым поколением моделей Smart Screen SE. В обновленную серию вошла 43-дюймовая версия SE43, которая оценена в 255 долларов, SE55 – 335 долларов, SE65 – 485 долларов, SE55 Pro – 395 долларов и SE65 Pro – 545 долларов. Модели с приставкой Pro отличаются 12-Мп веб-камерой, а потому и стоят дороже. Новинки также характеризуются 3 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, поддержкой технологии MEMC, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, частотой обновления изображения 120 Гц и 92% охватом цветовой палитры DCI-P3. Старт продаж телевизоров запланирован на 31 мая.

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