Представлены полноразмерные беспроводные наушники Sony WH-1000XM5

Sony готовится официально выпустить полноразмерные наушники Sony WH-1000XM5. TechnikNews поделился несколькими высококачественными рендерами Sony WH-1000XM5, рендеры демонстрируют новый дизайн наушников во всей их красе.

Sony WH-1000XM5 имеют большие амбушюры, а оголовье получило более толстую прокладку. Это означает, что более новая модель должна быть удобной для ношения. Переключатель включения-выключения был заменен ползунком, а кнопка «Пользовательский» была переименована в «NC/Ambient». Утечка предполагает, что наушники будут доступны в черном и серебристом цветах.

Что касается технических характеристик, Sony WH-1000XM5 предлагает до 40 часов автономной работы с активным шумоподавлением, что на 10 часов больше, чем у предшественников. Однако на этот раз время зарядки увеличилось, так как для полной зарядки наушников потребуется 3,5 часа. Мы также можем ожидать лучшей производительности ANC, поскольку компания сказала, что в новых наушниках используются два выделенных чипа и три микрофона для шумоподавления. Наушники также поддерживают подключение Bluetooth 5.2, разъем 3,5 мм и USB Type-C для зарядки.

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