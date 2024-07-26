Представлены ретро-часы Casio ABL-100WE

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Casio ABL-100WE, которая представлена в золотистой и серебристой расцветках. Новинка характеризуется адаптером Bluetooth для сопряжения со смартфоном, подсчетом количества пройденных шагов, автоматической настройкой времени и часов, будильником, секундомером, таймером, двойным временем, предупреждением о низком заряде аккумулятора, полностью автоматическим календарем, светодиодной подсветкой, а также корпусом с габаритами 41,6:37,9:8,2 мм и массой 60 грамм. Часы станут доступны для покупки на дебютном японском рынке в следующем месяце по цене в эквивалент 90 и 70 долларов соответственно. Дата международного релиза будет объявлена позже.