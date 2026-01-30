Представлены "ретро-компьютеры" Maingear Retro98

Американская компания Maingear выпустила ограниченную серию настольных ПК Retro98, которые отличаются дизайном компьютеров 1990-х годов. Новинки характеризуются корпусами SilverStone FLP02 с тремя отсеками для 5,25-дюймовых приводов на передней панели, красным тумблером питания, физическим замком с ключом для блокировки перезагрузки и кнопкой Turbo для включения максимального режима системы охлаждения.

Базовая конфигурация за 2500 долларов предлагается процессор Intel Core Ultra 7 265K и графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 5070. Продвинутый вариант за 5000 долларов оснащается чипом AMD Ryzen 7 9850X3D, видеокартой GeForce RTX 5090 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. Наконец максимальная конфигурация Alpha за 9800 долларов получила Ryzen 9 9950X3D, 64 ГБ ОЗУ, SSD объемом 4 ТБ и кастомную систему жидкостного охлаждения от Alphacool. Всего будет выпущено 32 обычные версии Retro98 и 5 экземпляров Alpha.