Представлены смарт-часы AMANI ASP SW Z100 и беспроводные наушники Air X

Популярный индийский бренд аксессуаров AMANI запустил два продукта — смарт часы ASP SW Z100 и беспроводные наушники ASP Air X. ASP SW Z100 поддерживает вызовы по Bluetooth, а ASP Air X имеет 10-часовое время автономной работы.

AMANI ASP SW Z100 оснащен захватывающими функциями, включая вызовы Bluetooth, SpO2 и мониторинг сердечного ритма, а также более 20 режимов часов и несколько циферблатов. Он оснащен 1,75-дюймовым HD-дисплеем и весит устройство всего 50 г.

AMANI ASP SW Z100 предназначен для тех, кто хочет ослепительного внешнего вида, но не хочет идти на компромисс в отношении комфорта. Они поддерживают подключение Bluetooth 5.0, а его приложение Hryfine совместимо со смартфонами iOS и Android. SW Z100 имеет аккумулятор емкостью 250 мАч, который может работать до 5 дней без подзарядки, и предлагается до шести различных цветовых вариантов модели.

AMANI ASP Air X отличается элегантным дизайном и структурой, которые обеспечивают превосходное качество звука. Они также обеспечивает оптимальную износостойкость благодаря эргономичному дизайну. Точно настроенные 10-мм динамические драйверы ASP Air X гарантируют отличный звук во время работы. Наушники плотно прилегают к ушам, а силиконовые насадки создают слой пассивной шумоизоляции. Беспроводные наушники поставляются с аккумулятором емкостью 60 мАч и зарядным кейсом емкостью 250 мАч.

Наушники ASP Air X TWS рассчитаны на два часа работы в режиме разговора и 180 часов в режиме ожидания. Они поддерживают подключение по Bluetooth 5.0, они защищены от пота и брызг. В комплект поставки также входят зарядный кабель и руководство пользователя.