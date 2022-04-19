Представлены смарт-часы Dizo Watch S

realme через свое подразделение Dizo представила доступные смарт-часы Dizo Watch S с большим дисплеем и полным набором современных функций.

Часы Dizo Watch S оснащены 1,57-дюймовым прямоугольным дисплеем с максимальной яркостью 550 кд/м2. Они поддерживают более 110 спортивных режимов, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, гимнастику, эллиптический тренажер, йогу, крикет, скалолазание и многие другие. Кроме того, новые умные часы также отслеживают ваши шаги, сожженные калории и пройденное расстояние, отслеживают частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, а также контролируют качество и продолжительность сна.

Часы Dizo Watch S защищены от пыли и влаги (IP68). Другие функции включают поддержку GPS, Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 200 мАч, который позволяет часам работать до 10 дней при одной полной зарядке. Устройство представлено в Индии за 1988 рупий (26 долларов).