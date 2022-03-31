Представлены смарт-часы Garmin D2 Mach 1 Aviator

Сегодня были представлены новейшие смарт-часы Garmin D2 Mach 1 Aviator, специально разработанные для пилотов и любителей авиации.

Garmin D2 Mach 1 оснащен 1,3-дюймовым (416x416 пикселей) постоянно включенным AMOLED-дисплеем, который доступен в корпусе из сапфира и титана. Смарт-часы также поставляются с 32 ГБ встроенной памяти, которую можно использовать для хранения музыкальных файлов для воспроизведения в автономном режиме. Они оснащены GPS датчиком, поддержкой многодиапазонных частот и нескольких GNSS, а также прямой навигацией. Последняя функция позволяет пилотам ориентироваться прямо в аэропорту или путевой точке в предварительно загруженной всемирной аэронавигационной базе данных. Авиаторы также могут использовать предварительно загруженную функцию "Ближайший аэропорт" чтобы активировать прямой курс к ближайшему аэропорту. Утверждается, что в случае чрезвычайной ситуации Garmin D2 Mach 1 предоставит подробную информацию, включая наилучшую скорость планирования, расчетное расстояние планирования и время планирования. Пилоты также могут настроить уведомления для новых отчетов METAR и TAF, чтобы оставаться в курсе, бокового ветра и изменений данных в аэропорту. Garmin оснастил умные часы набором датчиков, включая акселерометр и гироскоп, которые помогают обеспечивать функции отслеживания физической формы и здоровья. Часы Garmin имеют срок службы батареи до 11 дней.
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