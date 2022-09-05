Представлены смарт-часы Garmin Venu Sq 2

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Venu Sq 2 и Venu Sq 2 Music Edition, которая отличается возможностью сохранить до 500 треков со Spotify, Amazon Music или Deezer.

Новинки характеризуются 1,41-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 360:360 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, поддержкой Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС и Galileo, возможностью мониторинга уровня насыщенности крови кислородом SpO2, частоты сердечных сокращений, стресса, женского цикла, качества сна, автономностью до двух недель, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, а также загрузкой циферблатов и приложений из магазина Connect IQ. Гаджеты оценены в 250 и 300 долларов соответственно.

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