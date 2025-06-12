Представлены смарт-часы Garmin Venu X1

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Venu X1, которая может похвастаться корпусом толщиной всего 8 мм и массой 34 грамма. Новинка также характеризуется титановой задней крышкой, 2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 448:486 точек и сапфировым стеклом, водонепроницаемостью до 5 ATM, настраиваемым интерфейсом циферблата, светодиодным фонариком, 24-мм нейлоновым ремешком ComfortFit, динамиком и микрофоном, датчиками для измерения пульса и SpO₂, барометрическим высотомером, модулем GPS, термометром, датчиком освещённости, поддержкой бесконтактных платежей Garmin Pay, отслеживанием физической активности, автономностью до 8 дней в обычном режиме и до 11 дней в режиме энергосбережения. Часы станут доступны для покупки в этом месяце по цене в 800 долларов.