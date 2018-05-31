Представлены смарт-часы Huawei Watch 2 2018

Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch 2 2018, которая, как оказалось, почти не отличается от предшественницы. Новинку оснастили 1,2-дюймовой AMOLED-панелью, старой платформой Snapdragon Wear 2100, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, поддержкой карт SIM и eSIM, модулем GPS, аккумулятором на 420 мАч и защитой от воды на уровне IP68. Версия с модемом LTE будет стоить 240 долларов, а без него – 310 долларов. Судя по всему, единственное отличие от модели Watch 2 заключается в наличии версии без LTE модема.