Представлены смарт часы Mobovi TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Mobovi выпустила свои новейшие умные часы TicWatch Pro 3 Ultra GPS, устройство работает на базе Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Mobovi TicWatch Pro 3 Ultra GPS оснащен 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Этот стильный универсал, источник энергии для тех, кто хочет получать уведомления на ходу, для достижения целей в области здоровья и фитнеса, или надежного технического компаньона для активного отдыха. Кроме того, грядущий TicWatch Pro 3 Ultra с возможностью подключения к сети 4G LTE позволит пользователю всегда оставаться на связи, обеспечивая по-настоящему бесперебойную работу. Впечатляющие улучшения как внутри, так и снаружи. Созданные с использованием материалов американского военного стандарта 810G (MIL-STD-810G), TicWatch Pro 3 Ultra GPS и Ultra выдерживают экстремальные температуры, влажность, солнечное излучение, удары, низкое давление и водонепроницаемость IP68, а также имеют удобный компас.
Комментарии и отзывы Mobovi TicWatch Pro 3 Ultra GPS
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