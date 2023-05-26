Представлены смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5

Компания Mobvoi пополнила ассортимент умных часов моделью TicWatch Pro 5, которая оценена в 350 долларов. Новинку оснастили платформой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, корпусом из алюминия серии 7000 и высокопрочного нейлона со стекловолокном, 1,43-дюймовым двухслойным экраном OLED + FSTN, защитным стеклом Corning Gorilla, батареей ёмкостью 628 мАч с автономностью до 80 часов в режиме энергосбережения, поддержкой быстрой зарядки, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови SpO2, датчиком температуры кожи, вращающейся заводной головкой, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, динамиком, микрофоном, адаптером Bluetooth 5.2, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.

Представлены смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5…
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