Представлены смарт-часы Moto Watch 40

Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 40, которая оценена в 65 долларов. Новинка характеризуется 1,57-дюймовым LCD-экраном, 85 циферблатами, предустановленной операционной системой Moto Watch OS, датчиками для замера частоты сердечных сокращений, отслеживания уровня кислорода в крови, мониторинга качества сна и уровня стресса, отслеживания показателей при занятии спортом, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 240 мАч с автономностью до 10 дней, а также черной и золотистой расцветками корпуса.

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